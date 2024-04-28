صورة: مقتل سائق شاحنة بقذيفة أطلقها حزب الله باتجاه مزارع شبعا

القاهرة - كتب محمد نسيم - قُتل شريف سواعد، من سكان وادي سلامة، بقذيفة مضادة للدروع أطلقها حزب الله باتجاه مزارع شبعا، الليلة الماضي، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سواعد، وهو سائق شاحنة، كان ينفذ أعمال بنية تحتية في المنطقة التي استهدفتها القذيفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية قصفت لاحقا مواقع لحزب الله في قريتي كفر شوبا وعين التينة ومبنى عسكري تابع لحزب الله فغي منطقة مركبا في جنوب لبنان. ويحسب الجيش، فإنه تم رصد إطلاق قذيفتين ضد الدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا.





المصدر : وكالات