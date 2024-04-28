- 1/3
- 2/3
- 3/3
اقيم قداس احتفالي في كنيسة مار الياس – القاع ترأسه سيادة المطران ادوار ضاهر وسيادة المطران عصام درويش عاونهما لفيف من الكهنة، بدعوة من المحامي ميشال ضاهر حضره نقيب المحامي فادي المصري مع اعضاء من مجلس النقابة ومحامين من بعلبك الهرمل.
بعد الانجيل المقدس، القى المطران ضاهر عظةً لفت فيها الى دور نقابة المحامين الوطني في سبيل إرساء دولة العدالة والقانون.
بعد القداس، عُقد لقاء موسع في صالة الكنيسة صالة ثم انتقل الجميع الى غداء في منزل المحامي ميشال ضاهر في بلدة القاع.
كانت هذه تفاصيل خبر المطران ادوار ضاهر تراس قداسا في كنيسة مار الياس – القاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.