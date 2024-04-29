وفد حماس يتوجه إلى القاهرة.. و"غانتس" يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو في حال منع صفقة التبادل

المنامة - ياسر ابراهيم - فيما يتوجه وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غدا الإثنين، إلى العاصمة المصرية؛ فقد هدد الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، مساء الأحد، بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حال منع وزراء فيها إبرام صفقة لتبادل الأسرى.



وفي وقت سابق الأحد، هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بحل الحكومة إذا وافق نتنياهو على المقترح المصري لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ما يعني تجميد خطط اجتياح مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.



وقال غانتس، عبر حسابه بمنصة "إكس": "دخول رفح مهم في الصراع الطويل ضد حماس، لكن عودة المختطفين الذين تخلت عنهم الحكومة أمر عاجل وذو أهمية أكبر بكثير".



وانضم غانتس إلى حكومة الطوارئ بعد أيام من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم لم يكن جزءًا من الحكومة اليمينية التي شكلها نتنياهو أواخر 2022.



وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.



وأضاف غانتس: "إذا تم التوصل إلى صفقة، بدعم من الجهاز الأمني الإسرائيلي، لا تنطوي على نهاية الحرب، ومنع الوزراء الذين قادوا الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ذلك، فلن يكون للحكومة الحق في الاستمرار في الوجود".



وموجها حديثه إلى نتنياهو، قال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، للقناة "12" العبرية الأحد، إن "الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل".



وتابع: "إذا قررتم إلغاء أمر احتلال رفح فورا، لاستكمال تدمير حماس وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وإعادة إخواننا وأخواتنا المختطفين، فالحكومة التي ترأسونها لن يكون لها حق في الوجود".



والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "هددا بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح رفح".



وبزعم أنها "المعقل الأخير لحماس"، يُصر وزراء إسرائيليون على اجتياح رفح على الحدود مع مصر، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود 1.4 مليون نازح فيها.



توافق أمني وسياسي



يأتي ذلك فيما كشف محللون سياسيون ومراسلو قنوات إخبارية إسرائيلية اتساع دائرة الاتفاق على أولوية عقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاستعادة الأسرى لديها في قطاع غزة، فيما انحسرت دائرة الرفض في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخشى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حسب أحد المتحدثين.



وقال أمنون أبراموفيتش، محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12، إن مجلس الحرب اليوم متوافق على رأي واحد، ولم يعد هناك يمين ويسار، كذلك الأجهزة الأمنية ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الجميع حسم أمره مع الصفقة وهذا الوضع لم يكن في السابق.



وتابع: "من يقف حائلا أمام هذا الأمر، هو نتنياهو الذي يخاف من سموتريتش"، مضيفا أن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لديهما خطة بعيدة المدى لـ"محو حماس عن وجه الأرض"، كما أن لنتنياهو هدفا واحدا هو البقاء في الحكم.



واتفق معه سليمان مسودة، مراسل الشؤون السياسية في قناة كان 11، الذي قال إن من بقي معارضا للصفقة هو الشخص الأكثر أهمية في الوقت الحالي وهو نتنياهو، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طلب تعجيل زيارته لإسرائيل والتي كانت مقررة الجمعة القادمة، إلى يوم الثلاثاء.



وفي هذا السياق، نقل مسودة عن مصادر إسرائيلية أنّ بلينكن يدرك أن عملية دخول الجيش إلى رفح ستنفذ قريبا، لذلك سيحاول القدوم من أجل التوصل إلى صفقة للأسرى الإسرائيليين وتأجيل عملية دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح.



وأشار محلل الشؤون السياسية في ذات القناة، يؤاف كركوفيسكي، كذلك إلى وجود توافق بين الأجهزة الأمنية، وأعضاء مجلس الحرب باستثناء نتنياهو على أولوية عقد الصفقة.



فيما كشفت أليئيل شاحر، محللة الشؤون السياسية في القناة عن محاولة وزير الدفاع يوآف غالانت وعضوي مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، التواصل المباشر مع فريق المفاوضات دون الاعتماد على المعلومات التي يقدمها نتنياهو كي لا يكونوا عرضة لإخفاء معلومات عنهم.



وفد من حماس إلى القاهرة



وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" إن وفدا من حركة "حماس"، برئاسة خليل الحية، سيصل مصر الاثنين لتسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في غزة.



في سياق متصل، أكد مصدر فلسطيني مطلع على مجريات المفاوضات (فضل عدم الكشف عن هويته)، للأناضول، أن وفد من حماس برئاسة الحية سيصل غدا الاثنين للقاهرة، ليسلم رد الحركة بشأن مقترح الهدنة في غزة، دون مزيد من التفاصيل.

ونقل موقع "الجزيرة نت" عن مصادر مقربة من المفاوضات، أن الاقتراح الذي قدم لحماس عن طريق القاهرة، تضمن تراجعا في الموقف الإسرائيلي من قضية السماح للنازحين بالعودة للشمال بدون قيود، وأن تتراجع قوات الاحتلال بعيدا عن محور نيتساريم لتسهيل عودة اللاجئين.



كما أظهر الموقف الإسرائيلي قبولا لاحتمال إفراج المقاومة عن عدد أقل من 40 أسيرا من المدنيين الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن حيث أدت الغارات الإسرائيلية لقتل عدد منهم.



وأمس السبت، أعلنت حركة حماس في بيان تسلمها رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار والذي سلمته إلى الوسيطين مصر وقطر في 13 أبريل/نيسان الجاري، مشيرة إلى أنها في حال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها (للوسطاء).



وجاء تسلّم حماس الرد الإسرائيلي بعد زيارة وفد أمني مصري إلى تل أبيب حاملا مقترحا لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام، حسبما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت.



وحسب موقع "والا" الإسرائيلي، فقد زار وفد من الاستخبارات المصرية إسرائيل أول أمس الجمعة وأجرى لقاءات مع الوفد الإسرائيلي المفاوض قبل أن يغادر بعد ذلك بساعات عائدا إلى القاهرة.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو سيبحثان في اتصال اليوم صفقة الأسرى المحتجزين وخطط عملية رفح.



وأفاد موقع "إسرائيل اليوم" نقلا عن مسؤول سياسي بأن إسرائيل أبلغت مصر باستعدادها للامتثال لكل مطالب حركة حماس باستثناء إنهاء الحرب.



وأضاف المسؤول أن إسرائيل مستعدة لهدنة طويلة الأمد والانسحاب من قطاع غزة، بما في ذلك الممرات التي أقامتها، مشيرا إلى أن إسرائيل وفقا لذلك ستسمح بعودة أعداد كبيرة جدا من الفلسطينيين إلى شمال القطاع وإطلاق أعداد كبيرة من الأسرى.



وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9100 أسير فلسطيني زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.



ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، وسط اتهامات متبادلة بين الحركة وتل أبيب بالمسؤولية عن تعثرها.



وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة خلفت أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، حسب بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر: يمن شباب نت+ الأناضول + الجزيرة