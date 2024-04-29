شهداء بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال منزلا بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

استشهد عدد من المواطنين، بينما أصيب آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا غرب مدينة غزة قبل قليل.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن 5 مواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة، وفقا لما أعلنت عنه وكالة وفا الفلسطينية.

كما قصف الطيران منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا، وإصابة 138 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.