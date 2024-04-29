جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبّالة على المسلك الغربي من أوتوستراد حالات

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى لأمن الدّاخلي، بوقوع "جريح نتيجة تصادم بين سيّارة وجبّالة على المسلك الغربي من أوتوستراد ​حالات​، وحركة المرور كثيفة في المكان".

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