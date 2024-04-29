فيديو.. أول روبوت بالحجم البشري يستطيع الجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية عن Tiangong، وهو روبوت شبيه بالبشر قادر على الركض مثل الإنسان بسرعة 6 كيلومترات في الساعة.

Tiangong يعد أول روبوت بشري كامل الحجم قادر على الجري بمفرده عبر محرك كهربائي.

ويبلغ طول Tiangong مقدار 163 سم ويزن 43 كيلوجراما، ويتميز بتصميم خفيف الوزن يسمح له بالجري المستقر.

ويعتمد الروبوت على أجهزة استشعار متعددة للرؤية، ووحدة قياس بالقصور الذاتي العالية الدقة IMU، وأجهزة استشعار رؤية ثلاثية الأبعاد، مما يمكنه من التنقل في بيئته بفعالية، كما أنه مزود بأجهزة استشعار قوة عالية الدقة سداسية الأبعاد للحصول على ردود فعل دقيقة للقوة.

ويتمتع Tiangong بقدرة حاسوبية تصل إلى 550 تريليون عملية في الثانية، ويستخدم طريقة جديدة لتعلم مهارات حركة الروبوت البشري تسمى “التعلم بالتقليد والتعزيز التنبئي القائم على ذاكرة الحالة”.

وأدت هذه الطريقة دورًا حاسمًا في تحقيق قدرة الروبوت على العمل الطبيعي.

وأكد المطورون انفتاح Tiangong وتوافقه، ما يسمح بواجهات اتصال مفتوحة وتوسعة مرنة للبرامج والأجهزة والوحدات الوظيفية الأخرى. وتضمن هذه القدرة على التكيف إمكانات الروبوت في سيناريوهات الاستخدامات المختلفة.

ونجح Tiangong في التنقل عبر المنحدرات والسلالم دون مدخلات بصرية، ما أظهر قدرته على التكيف مع البيئات المتغيرة.

كما أظهر خفة حركته من خلال تعديل مشيته عند مواجهة العوائق أو التضاريس غير المستوية.