اعتقال عدد من المسلحين كانوا يعدون لهجوم إرهابي في إسطنبول

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، اليوم الإثنين، أنه تم اعتقال عدد من المشتبه بهم بالتحضير لهجوم إرهابي لصالح تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في إسطنبول.

وقال يرليكايا عبر منصة "إكس": "نتيجة لعملية في منطقة بيكوز، تم اعتقال ك.ع، الذي لديه معرفة بالمتفجرات... وثبت أنه كان يعد لهجوم إرهابي واختبار المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع القنابل".

وبحسب قوله، فإن المتفجرات التي تم ضبطها أثناء الاعتقال كان من الممكن أن تسبب انفجارًا "واسع النطاق".

وأشار الوزير إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص آخرين مرتبطين بخبير المتفجرات المعتقل.

وقد أفاد الوزير، في وقت سابق، أنه تم اعتقال ما يقرب من 3000 شخص يُشتبه في تعاونهم مع تنظيم "داعش"، في الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 22 أبريل 2024.

الأدرن يدعو لموقف جماعي دولي واضح يمنع اجتياح رفح قبل حدوث مجزرة

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الإثنين، إلى موقف جماعي دولي واضح، لمنع أي هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.

جاء ذاك خلال لقاءين منفصلين مع نظيريه الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والبريطاني ديفيد كاميرون بالرياض، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وفق بيانين لوزارة الخارجية الأردنية.

وخلال اللقاء مع سيجورنيه، أكد الصفدي ضرورة أن يكون هناك موقف جماعي دولي واضح لمنع أي هجوم على رفح، وحذر من أنه سيكون مجزرة جديدة.

كما بحث الوزيران الأردني والفرنسي الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة، حسب البيان.

وأكد الصفدي للوزيرين الفرنسي والبريطاني على ضرورة وقف كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تدفع باتجاه التصعيد وتفجر الأوضاع أكثر، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة الأراضي (الفلسطينية)، إلى جانب ضرورة وقف عنف المستوطنين وإرهابهم.

وخلال لقائه مع كاميرون، أكد الوزيران على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للقضية الفلسطينية، وعلى دعمهم لحل الدولتين.

بدوره، أطلع سيجورنيه، وفق البيان، الصفدي على نتائج جهوده لمنع تفجر جبهة جديدة في لبنان.

وشدد الصفدي على ضرورة العمل دون توسع الحرب، وضمان عدم جر المنطقة إلى مواجهة أخرى

وفي سياق متصل أكدت كبيرة منسقى الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة سيخريد كاخ، تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير فى القطاع، نتيجة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائى، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة العمل الآن على إعادة إعمار غزة وإصلاح المراكز الطبية لتفادى انتشار الأوبئة والأمراض فى ظل نقص المستلزمات الطبية والغذائية.

وشددت كاخ خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة على هامش أعمال المنتدى الاقتصادى العالمى فى الرياض بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة التعاطي مع حالة المجاعة الراهنة في غزة والعمل على إرسال المزيد من المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

وأشارت إلى المعاناة الشديدة التي يعيشها جميع المواطنين في غزة..قائلة : "إن الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة لمساعدات إغاثية متنوعة من بينها المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة انتقال الأمراض المنتشرة حاليا بشكل كبير نتيجة نقص المياه النظيفة".. مشددة على الحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لإنهاء مأساة غزة.

ودعت إلى النظر في العراقيل وإزالة الحواجز التي تقف عائقا أمام إيصال المساعدات إلى القطاع..معربة عن حزنها الشديد إزاء استشهاد أكثر من 200 موظف إنساني خلال أحداث غزة.