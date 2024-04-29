بوشكيان: لا خشية ولا خوف على مستقبل الصناعة في لبنان

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان جلسة تقديم وعرض ومناقشة وتقييم مشاريع ابتكارية لطلاب الهندسة، تتضمّن حلولاً لتحدّيات تواجهها مؤسسات صناعية مشاركة في فندق "بادوفا" - سن الفيل، تحت عنوان "بناء القدرات وتعزيزها ضمن الشراكة بين القطاع الصناعي الخاص والتعليم الجامعي التخصّصي"، وتنظّم الجلسة جمعية انجازات البحوث الصناعية-لبنان "IRALEB" بشخص رئيس الهيئة التنفيذية فيها المهندس زياد الشماس. وحضر نائبة رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان اليسيا سكوارسيلا، مسؤولون ومدراء عامون ودبلوماسيون لبنانيون واوروبيون، المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية – ليبنور المهندسة لينا درغام، المديرة العامة لوزارة الصناعة المهندسة شانتال عقل، الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، ممثّل معهد البحوث الصناعية، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، عميد الصناعيين اللبنانيين جاك الصراف، رئيس جمعية بيريتيك مارون الشماس، ممثّل مؤسسة كونراد الألمانية، الشركاء الاوروبيون في البرنامج، رؤساء وعمداء واساتذة وطلاب الجامعات المشاركون، وشركاء جمعية IRALEB.

وفي كلمة له، رحّب بوشكيان بالحضور في هذا الملتقى الجامع بين وزارة الصناعة والاتحاد الاوروبي وجمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية "IRALEB" ومعهد البحوث الصناعية وجمعية "بيريتيك"، اضافة الى القطاع الصناعي والأكاديمي والجامعي والبحثي والطالبي. مجموعة مكوّنات تنتمي إلى جهات مختلفة ومتنوّعة التقت على هدف واحد: الانتاج والابداع "Product and Innovate". كما رحّب خصوصاً بممثّلي الاتّحاد الاوروبي الذي يعتبر الشريك الأول والسند الرئيسي للبنان، سياسياً واقتصادياً. وهذا الأمر مبرّر وطبيعي جداً، كونه يأتي ثمرة تراكمِ سنواتٍ طوال من العلاقات المميّزة بين لبنان والدول الاوروبية كلّ واحدة على حدة قبل أن تتكتّل جميعُها في مجموعة موحّدة."

ولفت الى انه "فيما يحتمي ويختبىء العدو مرعوباً تحت قبّة حديدية، نحن نجتمع تحت قبّة LEBANON INNOVATE على "راس السطح" كما يقول المثلُ العاميّ." وأوضح أن الاتّحاد الاوروبي مشكوراً يموّل المشروع، وينفّذه كونسورتيوم يضمّ ثلاثة شركاء لبنانييّن هم جمعيّة IRALEB ومعهد البحوث الصناعية وبيريتيك اضافة الى ثلاثة شركاء اوروبيين هم ANIMA .EBN, LEITAT. وأضاف:"بالنسبة الى IRALEB، كوني رئيسَ مجلس الأمناء فيها، أودّ التنويه بجهود رئيس الهيئة التنفيذية المهندس زياد الشماس، الذي أهنّئه على تفانيه وتضحيته بوقته من أجل الجمعية على حساب عمله الخاص. كما أشيد أيضاً بمعهد البحوث الصناعية ومديره العام الدكتور بسام الفرنّ، وبيريتيك والمهندس مارون شماس، اضافة الى الشركاء الاوروبيين والصناعيين والجامعات والطلاب المعنيين بالبرنامج".

وأشار إلى "علاقة لبنان المتينة باوروبا، والتي نريدها أقوى. فالحقيقة غير الخافية على أحد، أن قسماً كبيراً من اللبنانيين متأثر بالفكر الغربي والاوروبي تحديداً، ويذهب طلابُنا الى التخصص في الجامعات الاوروبية، ويؤسسون شركات هناك، أو يتوظّفون ويتبوؤن مناصبَ عليا في المؤسسات الاوروبية. هذه الشراكة نريدها أن تنمو وتتعزّز وتستمر بفضل الحكومة اللبنانية، وأيضاً بفضل الجيل الشاب الذي يتآلف مع العصرنة والحداثة والتكنولوجبا. وأرى أن جيلنا الشاب سيشكّل حلقة الوصل بين لبنان الثقافة والإرث والعلم واوروبا الحضارة والتاريخ والمستقبل."

وأكد أن لبنان "يمرّ حالياً بثلاث أزمات كبيرة على مستوى الوجود وهي: سياسية واقتصادية وعسكرية- أمنية. بالنسبة الى الأزمتين الأولى والثالثة، تحاول الحكومة قدر المستطاع، بالتعاون مع السلطة التشريعية وأصدقاء لبنان، التحكّم بهما وادارتهما بحكمة و​سياسة​ رشيدة ومسؤولية. أمّا بالنسبة الى الحالة الاقتصادية المترّنحة، فإني أدعوكم إلى ملاحظة عدد المصانع التي نشأت في السنتين الماضيتين وما زالت تُنشىْ على مساحة الوطن، الأمر الذي يبرهن أن لا خشية ولا خوف على مستقبل الصناعة في لبنان." وإلى الأصدقاء الاوروبيين قال بوشكيان:"إن مصدر أكثرية التكنولوجيا والـKnowhow والمعدّات هو من عندكم. لذلك، أتمنى ألا تبخلوا علينا بفتح أسواقكم أمام المنتجات اللبنانية التي تصنّع وفق المواصفات الاوروبية. وبالعودة الى المسابقة والمراحل التحضيرية والتدريبية السابقة، فلقد تمّ تنفيذها وفق المخطّط المرسوم لها. وأؤكد أن المستقبل هو للشراكة بين الانتاج والابداع التي تحقّق النجاح المرجو، وتدفع بلبنان الى الأمام."

رئيس الهيئة التنفيذية في جمعية "IRALEB" المهندس زياد الشماس اشار الى ان "ما نقوم به، أفراداً ومجموعات، هو مساعدة الأجيال المقبلة، وفتح المجال أمامكم، لأنّنا مهتمّون ومسؤولون عن مستقبلهم وطموحاتهم، باخلاص وتطوّع وتضحية وتفاني. وما يقوم به الطلاب الشباب، جيل الشباب والأمل، أنكم تنقلونا من وضع البلد السلبي والمقلق وغير الواعد، ضمن فقّاعة ايجابية، الى مكان بعيد عن الجوّ المحبط والمقلق وغير الواعد، كلّه أمل وثقة. يعتمد نشاط اليوم على ابداعاتكم، ومشاريعكم الابتكارية القابلة للحياة والتطوّر. ونحن نعمل على تأمين جسر العبور من افكار ابداعية على الورق الى التطبيق الصناعي، وصولاً الى تأسيس شركات استثمارية، وربط الباحثين الاكاديميّن بالجسم الصناعي وصولا الى انتاج النموذج المبدئي، وايجاد حلول لمشاكل الصناعيين بالتعاون مع الباحثين الاكاديميّن، وحماية الملكية الفكرية ومواكبة الباحثين المبتكرين، وتأمين مستقبل لأصحاب الفكرة وفرص عمل لجيل الشباب".

أضاف:"إن التحالف الذي فاز بمشروع“Lebanon Innovate” هو الذي يعمل على تأمين نجاح هذا المشروع، ويضمّ عن الشركاء اللبنانيين بيريتيك ومعهد البحوث الصناعية وجمعية انجازات البحوث الصناعية-لبنان IRALEB، وعن الشركاء الاوروبيين ANIMA – EBN – LEITA." وأعرب عن حرصه على استمرار تحالف الشركاء اللبنانيين والاوروبيين حتى بعد مشروع Lebanon Innovate”" المموّل مشكوراً من الاتحاد الاوروبي.

كما تحدّثت المسؤولة في بعثة الاتحاد الاوروبي ورئيس بيريتيك عن أهمية البرنامج.

يشمل المشروع الحالي الاختصاصات التالية: الصناعات الغذائية، العناية الصحية والتكنولوجيا. يتكوّن المسار الأول (Track 1) من مشاريع ابتكارية للباحثين الاكاديميين بالتعاون مع الصناعيين، ومموّل من المشروع الاوروبي Lebanon Innovate. يتناول المسار الثاني (Track 2) حلولاً لتحديات الصناعيين، ومموّل من جمعية IRALEB اضافة الى مساعدات اضافية من الصناعي المعني. ويأخذ المشروع بالاعتبار فتح المجال لجميع الجامعات في لبنان، شفافية بالتحكيم عبر لجنة تحكيم مستقلة، ضمان سرية المعلومات والأفكار، حماية الملكية الفكرية بالمراحل المتقدمة، زيادة عدد المشاريع الابتكارية المموّلة، والبحث عن مصادر تمويل اضافية.