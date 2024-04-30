زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر الكوريل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم، الثلاثاء، قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية.

وذكرتة مراقبة الزلازل “يوجنو ساخالينسك”، يلينا سيمينوفا، ” لوكالة “سبوتنيك” “أن ركز الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترا جنوب شرق قرية ريدوفو في جزيرة إيتوروب في الكوريل، ووقع مصدر الهزات على عمق 157 كيلومترا”.

ولم تقع إصابات أو أضرار، ولم يتم الإعلان عن إنذار بحدوث تسونامي.