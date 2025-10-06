منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس اللجنة العليا بشأن قطاع الماء والكهرباء في أبوظبي اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في قصر الوطن.

وتمت، خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات قطاعي الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، واستعراض خطط النمو المستقبلية للقطاع، من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر منخفضة الكربون، في ظل ما تشهده الإمارة من نمو في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة أبوظبي العالمية في مجالي الطاقة والمياه.

حضر الاجتماع كل من: معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية ومعالي الدكتور عبدالله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي القابضة «ADQ».