الجامعة العربية: دعم «الأونروا» التزام دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكدت جامعة الدول العربية، أمس، أن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يمثل التزاماً دولياً تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين التوصل إلى حل عادل لها بما يتفق مع قرارات الشرعية الدولية.

ونقلت الجامعة في بيان عن الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين، السفير فائد مصطفى، خلال لقائه مع القائم بأعمال مدير مكتب «الأونروا» بالقاهرة رولاند فريدريش، تأكيده أن استهداف «الأونروا» هدفه إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، موضحاً أن «الجامعة ستواصل بذل جهودها لدعم الوكالة ودورها المهم الذي لا غنى عنه».