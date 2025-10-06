ترامب: محادثات غزة ناجحة وتتقدم بسرعة والمرحلة الأولى تنتهي هذا الأسبوع

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المحادثات الجارية بشأن إنهاء الحرب في غزة تشهد تقدمًا سريعًا ووصفها بأنها «ناجحة للغاية»، مشيرًا إلى أن مناقشات إيجابية جرت مع حركة حماس وعدة دول حول العالم خلال نهاية الأسبوع، بهدف إطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وأن المرحلة الأولى من الصفقة قد تنتهي هذا الأسبوع.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، مساء الأحد، إن «المحادثات مع حماس كانت ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة»، موضحًا أن الفرق الفنية ستجتمع اليوم الإثنين، 06 أكتوبر 2025، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية المتعلقة باتفاق غزة.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه سيواصل متابعة مسألة غزة عن كثب، مؤكدًا أن «الوقت هو الفيصل»، ومحذرًا من أن أي تأخير في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى سفك المزيد من الدماء، وهو ما «لا يريد أحد رؤيته».

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه الجهود الدولية حراكًا مكثفًا لإبرام اتفاق شامل يتضمن وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى والرهائن، وسط ترقب واسع لنتائج الاجتماعات التي تعقد اليوم في القاهرة.

المصدر : وكالات