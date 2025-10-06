السيسي: أمن المنطقة لن يتحقق إلا بسلام شامل يكفل حقوق الفلسطينيين

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يكون إلا من خلال سلام عادل وشامل يستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية، ويكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف السيسي في رسالة نشرها الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" اليوم الاثنين، لمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الـ52، تؤكد مصر موقفها الثابت، أن الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وي فتح آفاقًا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة".

المصدر : وكالة وفا