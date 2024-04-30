انخفاض إضافي بالحرارة غدًا مع أمطار غزيرة وتحذير من سوء الرؤية وخطر الانزلاق على الطرق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدًا، غائمًا مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل اضافي بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال تساقط حبات البرد، مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق فترة قبل الظهر، فيما تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

وفي الحال العامة، منخفض جوي متوسط الفاعلية متمركز فوق تركيا، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود الـ4 درجات على الساحل ويستمر تأثيره حتى فجر يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا، مع ملاحظة بأنّ معدل درجات الحرارة لشهر أيار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة، وتحذير من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرق بسبب الامطار، ومن خطر تساقط حبات البرد على المزروعات.

في التفاصيل، فإنّ الطقس المتوقع في لبنان ليوم الثلاثاء، هو غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد اعتبارا من الفترة المسائية.

أما طقس الأربعاء فغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل اضافي بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال تساقط حبات البرد، مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق فترة قبل الظهر، تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

وبالنسبة لطقس الخميس، فغائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة صباحا في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا خلال النهار، أما يوم الجمعة فغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع ضباب محلي على المرتفعات.