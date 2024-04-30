الملاريا.. محنة سكان الأحياء ذات الدخل المنخفض فى نيجيريا

ياسر رشاد - القاهرة - ماكوكو هي منطقة ساحلية مائية في لاغوس فى نيجيريا، يسكنها أصحاب الدخل المنخفض بسبب عدم وجود خيار أفضل.

منطقة ساحلية مائية في لاغوس

توفر المناطق المحيطة ظروفًا مثالية لتكاثر البعوض الذي ينشر الملاريا.

وفي أجزاء من نيجيريا، حيث تؤدي الظروف المعيشية السيئة إلى النفايات والمياه الراكدة في الشوارع، فإن الخطر موجود دائمًا.

لا تستطيع شركة Funmilayo Kotun تحمل تكلفة الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والتي تتراوح تكلفة الواحدة منها بين 7 و21 دولاراً، وغالباً ما تصاب بالمرض.

المكان الذي نعيش فيه ليس صحيًا وأنا لا أستخدم ناموسية، بل نستخدم لفائف البعوض (طارد الحشرات)، لذلك عندما أتعرض للدغات البعوض كثيرًا، أو يعض حفيدي، ننزل إلى الأسفل بالملاريا."

وعلى الصعيد العالمي، فإن حالات الإصابة بالملاريا آخذة في الارتفاع. وزادت الإصابات من 233 مليونا في 2019 إلى 249 مليونا في 85 دولة في 2022.

وارتفعت وفيات الملاريا من 576 ألفا في 2019 إلى 608 آلاف في 2022، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وشكل الأطفال دون سن الخامسة 80% من 580 ألف حالة وفاة بسبب الملاريا المسجلة في أفريقيا في عام 2022.

يقول أديبي أولوبوكولا، مؤسس منظمة غير حكومية محلية تسمى JAKIN تساعد السكان في المناطق المحرومة، إن المياه الراكدة وسوء الصرف الصحي وعدم إمكانية الوصول إلى مواد العلاج والوقاية كلها عوامل مساهمة.

يقول أولوبوكولا: "في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، والمجتمعات الشعبية، والمجتمعات الفقيرة، من المحتمل أن يكون لديك عوامل بيئية تجعل الملاريا تزدهر بينهم".

"ليس لديهم نظام صرف صحي مناسب، وليس لديهم نظام سكن مناسب، وليس لديهم نظام رعاية صحية مناسب، وليس لديهم نظام مناسب للتخلص من النفايات، وليس لديهم نظام مناسب، وحتى النظافة الشخصية."

ومن بين البلدان الاثنتي عشرة التي تتحمل نحو 70% من العبء العالمي للملاريا، توجد 11 دولة في أفريقيا.

الأطفال أقل من 5 سنوات والنساء الحوامل هم الأكثر تأثراً

تركز منظمة JAKIN غير الحكومية على التعليم وريادة الأعمال والصحة.

يصر أولوبوكولا "الملاريا شيء يمكننا التعامل معه، في هذه المرحلة، ليس من المفترض أن يقتل أي شخص،".

نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق أسلوب المعيشة القياسي في مجتمعاتنا في كل مجتمع في جميع أنحاء أفريقيا، وإذا تمكنا من تعزيز أنظمة مجتمعنا لتحقيق هذه المعايير، فيمكننا القضاء على الملاريا حتى النخاع."

ينتشر طفيل الملاريا عمومًا إلى الأشخاص عن طريق البعوض المصاب ويمكن أن يسبب أعراضًا بما في ذلك الحمى والصداع والقشعريرة.

ويؤثر في الغالب على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل.

لا تزال جهود اللقاحات في مراحلها المبكرة: أصبحت الكاميرون هذا العام أول دولة تعطي الأطفال بشكل روتيني لقاحًا جديدًا للملاريا، والذي تبلغ فعاليته حوالي 30٪ فقط ولا يوقف انتقال العدوى.

تمت الموافقة مؤخرًا على لقاح ثانٍ.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن ثلاث دول أفريقية – بنين وليبيريا وسيراليون – بدأت في تنفيذ برامج لقاح لملايين الأطفال.

وتتزايد حالات مقاومة الأدوية المضادة للملاريا والمبيدات الحشرية، في حين يتباطأ تمويل الحكومات والجهات المانحة للابتكار.

وفي عام 2023، تضمن تقرير الملاريا العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية فصلاً عن العلاقة بين الملاريا وتغير المناخ لأول مرة، مما سلط الضوء على أهميته كعامل مضاعف محتمل للمخاطر.