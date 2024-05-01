أمريكا والإمارات تبحثان مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية

ياسر رشاد - القاهرة - بحثت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والدفاعية، بما في ذلك التهديدات الإقليمية، وديناميات الأمن الإقليمي الحالية ومكافحة الإرهاب والأمن البحري، والدفاع الجوي والصاروخي والتعاون الأمني.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) - في بيان نشرته اليوم الأربعاء أن هذه المباحثات جاءت في حوار عسكري مشترك بين الولايات المتحدة والامارات لمناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية للعلاقات والتحديات في المنطقة.

وأكدت الولايات المتحدة والإمارات التزامهما بعلاقة دفاعية ثنائية قوية كشريكين رئيسيين في مواجهة التحديات الإقليمية، واتفقتا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة باعتبارها شراكة تقوم على المصالح المشتركة والأولويات المشتركة.

وبحسب بيان البنتاجون، يعد الحوار العسكري المشترك السنوي أهم منتدى دفاعي ثنائي ؛ لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مراجعة المصالح الأمنية المشتركة بالإضافة إلى مناقشة مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية للعلاقة والتحديات في المنطقة.

وركزت المناقشات المحددة على الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والتعاون بشأن القدرات الناشئة، واجتمعت وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لمدة يومين في البنتاجون، حيث ترأس وفد دولة الإمارات في الحوار العسكري السنوي رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى المزروعي، فيما ترأس الخليج 365 الأمريكي القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة أماندا دوري.

الولايات المتحدة تؤكد مواصلة العمل مع جزر مارشال في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية

أكدت الولايات المتحدة مواصلة العمل مع جزر مارشال في مجالات الأمن والتنمية الاقتصادية والصحة العامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، بمناسبة احتفال جزر مارشال بذكرى يوم الدستور، إن: "صداقتنا وتعاوننا الفريدين مع جمهورية جزر مارشال هما أساس رؤيتنا المشتركة لمنطقة جزر المحيط الهادئ الحرة والمفتوحة والمرنة والمزدهرة".

وأعرب عن تقديره لقيادة جمهورية جزر مارشال في مجال حماية البيئة، قائلا: "نلتزم بالعمل معًا لمكافحة أزمة المناخ، بالشراكة مع جزر المحيط الهادئ في التكيف مع تداعيات تغير المناخ وإدارتها على الحياة والصحة وسبل العيش"مضيفا " سنعمل أيضًا معًا لدعم قيادتهم في قضايا المساواة بين الجنسين داخل منطقة المحيط الهادئ " .

وأضاف "نحن متحمسون لمواصلة هذه الصداقة الفريدة ونتطلع إلى الخطوات التالية لاتفاقياتنا الجديدة المتعلقة بميثاق الارتباط الحر".

وهنأ بلينكن في ختام بيانه مواطني جمهورية جزر مارشال بينما يحتفلون بيوم الدستور الخامس والأربعين في الأول من مايو.

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الرئيس الإسرائيلي جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ، جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن .

وقال بلينكن - في تصريحات له قبيل اجتماعه مع هرتسوج في إسرائيل - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن تركز جهودها على إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وما يعيق التوصل لاتفاق هو حركة( حماس)، على حد تعبيره.

وكان بلينكن قد وصل صباح اليوم إلى إسرائيل في إطار جهوده الدبلوماسية للتوسط في وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن ، حيث أنه من المقرر أن يلتقي مع مسؤولين إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .