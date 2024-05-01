"النشرة": ملاحظات لبنانية على المقترح الفرنسي وضمانة الحل الحدودي اميركية لا غير

علمت "النشرة" من مصادر سياسية معنّية بأن ملاحظات لبنانية عدة تمّ وضعها على المقترح الفرنسي، في وقت تنتظر باريس جواب رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن الورقة، وهو كان ابلغ الفرنسيين انه يحتاج الى ثلاثة ايام لدراسة المقترح(تنتهي غداً).

وتقول المصادر "انّ الملاحظات اللبنانية الاساسية على المقترح، تأتي في ظل رفض حزب الله مضمون الورقة الفرنسية، لاعتبارها تضمّ بنوداً تحاكي المطالب الاسرائيلية".

وجزمت المصادر بأن "اللبنانيين يهتمون بالدور الاميركي، لا غيره، رغم التعاطي الايجابي مع المحاولات الفرنسية، انطلاقاً من قدرة واشنطن على تأمين ضمانات حدودية، خصوصاً ان مبعوثها اموس هوكشتين يتواصل مع اللبنانيين ضمن مهامه لإيجاد صيغة تسووية، تكررّ تجربة الحدود البحرية".

واوضحت المصادر ذاتها ان تأجيل زيارة هوكشتين الى لبنان، ناتج عن سبب رئيسي: واقعية الاميركيين في معرفة الربط القائم بين مواجهات جنوب لبنان ومعركة غزة، بإنتظار جلاء المشهد الغزاوي. لكن واشنطن ستتابع مسار المفاوضات عندما يحين وقتها.