"LBCI": قوى الأمن تُحقّق في عملية ابتزاز وتحرّش بقصّار من قبل مجموعة من الناضجين والقاصرين

أفادت معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "قوى الأمن الداخليّ- جرائم المعلوماتية، تحقّق في عملية ابتزاز وتحرّش بقصّار من قبل مجموعة من الناضجين والقاصرين، والتحقيقات ما زالت مستمرة".

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