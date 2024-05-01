بري بحث مع وفد من تجمع العلماء المسلمين الأوضاع العامة والمستجدات

التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، وفدًا من تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس مجلس الأمناء في التجمع الشيخ غازي حنينة، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.

وتحدث الشيخ حنينة بعد اللقاء حيث أشار إلى "أننا تشرفنا بزيارة رئيس مجلس النواب، وكان اللقاء مناسبة للحديث حول الاوضاع السياسية المستجدة في لبنان والمنطقة خاصة تطورات الوضع في غزة عقب المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني هناك، والتي يقف العالم متفرجًا عليها دون أي تحرك يردع العدو عن الاستمرار في مجازره والوضع في جنوب لبنان وما آلت اليه الاوضاع على الساحة الداخلية".

وذكر أنّ "في البداية توجهنا الى رئيس المجلس نبيه بري بالتهنئة والتبريك بشهداء حركة امل، شهداء الدفاع عن الوطن والوحدة الوطنية والاستقلال والسيادة، كما قدمنا واجب العزاء برحيل القيادي عاطف عون رفيق الامام المغيب السيد موسى الصدر، وكان اللقاء مناسبة لكي يؤكد تجمع العلماء المسلمين على أن المقاومة عندما تقوم بمساندة غزة فانها في الوقت نفسه تدافع عن لبنان ذلك أن الأطماع الصهيونية ما زالت مستمرة في أرضه ومياهه وما زال العدو الصهيوني يطمع في ثروات لبنان وبالتالي اننا ندافع عن غزة وفي نفس الوقت ندافع عن لبنان".

وأشار إلى "أننا اطلعنا من بري على ما ينقله الموفدون الدوليون إليه هؤلاء الذين غابوا لسنوات طويلة عن الانتهاكات المتكررة للعدو الصهيوني للقرار 1701 ويأتون اليوم للمطالبة بتنفيذه، ولكننا أكّدنا في هذا المجال له على أن المقاومة رسمت معادلة جديدة تجاوزت الـ1701 وعلى هذه الدول ان تفهم ان المعادلة وان تمنع العدو الصهيوني عن التمادي في غيه واعتداءاته".

وقال: "أكدنا له أن الأصوات التي ترتفع في الداخل مطالبة بتنفيذ القرار 1701، إنّما تقوم بذلك انسجامًا مع موقف العدو الصهيوني والمجتمع الدولي المناهض لحرية واستقلال لبنان، وإنّها عندما تطالب بإسكات جبهة لبنان وسحب سلاح المقاومة، إنّما تتبنى منع المقاومة من القيام بواجبها فتكون تتبنى نفس المواقف الصهيونية، وهذا ما نرى نربأ بشركائنا في الوطن من القيام به، والحمد لله انها لم تلقى المساندة المطلوبة وبان ضعف هذا الخيار في داخل وبان ضعف هذا الخيار في الساحة اللبنانية".

وأوضح الشيخ حنينة "أننا أكدنا أن نبيه بري هو رمز الوحدة الوطنية ونحن ندعو لحوار وطني برئاسته يجمع جميع رؤساء الكتل النيابية للخروج من حالة المراوحة في مسالة انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى انتخاب رئيسا تتبناه الاكثرية النيابية كما هي الديمقراطية ويكون سببا لانتظام عمل المؤسسات الدستورية".

ولفت إلى أنّ "في عيد العمال اكدنا على ضرورة الخروج من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الوطن من خلال قيام المجلس النيابي بالتعاون مع الحكومة بإصدار سلسلة قوانين تؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي وتقديم المساعدات الاجتماعية للعوائل المستضعفة واقرار القوانين التي تسعى بإعادة اموال المودعين اليهم من اجل تحريك العجلة الاقتصادية".