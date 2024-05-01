القوات الروسية تقصف مقر قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات المسلحة نفذت ضربات على مقر قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الجيش الروسي قصف القوات الأوكرانية 112 مرة خلال يوم.

وأشارت الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية إلى أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 110 جنود في منطقة مسئولية مجموعة القتال الشرقية الروسية على مدار الساعات الـ24 ساعة الماضية، كما فقدت أوكرانيا شاحنتين صغيرتين ومدفع هاوتزر ونظام مدفعية ذاتي الدفع ومحطة حرب إلكترونية.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 30 جنديًا في منطقة مجموعة القتال الغربية الروسية خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير خمس آليات ومدافع هاوتزر ومدفعًا ميدانيًا ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع.

وقالت "الدفاع الروسية" إن وحدات من مجموعة القتال دنيبر الروسية نفذت ضربات على لواءين أوكرانيين في منطقتي زابوروجيا وخيرسون، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية فقدت هناك ما يصل إلى 20 جنديًا ومدافع هاوتزر.

ولفتت إلى أن وحدات من مجموعة القتال الجنوبية الروسية قامت بتحسين مواقعها في دونيتسك الشعبية، موضحة أن أوكرانيا فقدت هناك ما يصل إلى 400 جندي وسبع مركبات ومدافع هاوتزر وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.

أوكرانيا: القضاء على 988 عسكريًا روسيًا وتدمير 544 طائرة بدون طيار بالقطاع الشرقي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مقتل 988 عسكريًا روسيًا وتدمير خمسة دبابات و20 مركبة قتال مدرعة و544 طائرة بدون طيار وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى، في القطاع الشرقي، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت مجموعة القوات العملياتية والاستراتيجية الأوكرانية - حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية - بأن إجمالي خسائر الجيش الروسي بلغ في الاتجاه الشرقي وحده في شهر أبريل الماضي 988 فردًا ، وخمس دبابات و20 عربة قتال مدرعة ، و6 مدافع وقذائف هاون ، و7 أسلحة مضادة للدبابات ،و21 مركبة ، ونظام حرب إلكترونية واحد ، و544 طائرة بدون طيار ، و22 ملجأ وخمس مستودعات للذخيرة".

وأشارت يوكرين فورم الأوكرانية، في وقت سابق، إلى أن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 وأول مايو 2024 بلغت حوالي 469 ألفا و840 جنديا، بما في ذلك 1120 قتيلا وجريحا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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