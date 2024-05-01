حنكش التقى رئيس لجنة برلمانية قبرصية: لايجاد حل سريع لأزمة النزوح السوري

التقى عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش، خلال زيارة لقبرص، رئيس اللجنة البرلمانية القبرصية للعلاقات الخارجية والشؤون الأوروبية هاريس جورجيادس وقدم اليه ورقة الحلول السياساتية التي أطلقها حزب الكتائب لمعالجة أزمة السوريين في لبنان، شارحاً بالأرقام والوقائع المفصلة تشعب الملف وتداعياته على لبنان على صعيد البنى التحتية والديموغرافيا اللبنانية والمخاطر الأمنية مع ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها النازحون.

واعرب حنكش، عن "تقديره للتحرك السريع الذي قام به الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس الذي سيزور لبنان للمرة الثانية غداً برفقة رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة اورسولا فون دير لاين، لايجاد حل سريع للأزمة مع السلطات اللبنانية المعنية علها تكون مقدمة شراكة لايصال صوت لبنان الى العالم وشرح موقفه من ملف النزوح السوري".

وتم الاتفاق على وضع خطة عملانية وخريطة طريق لمقاربة الأزمة مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع عمل يمكن ان يعقد في البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل او في مكان آخر يتم الاتفاق عليه لتقديم شرح مفصل عن دقائق الموضوع وتشعباته وتداعيات الأزمة على لبنان وأوروبا للتوصل الى حلول مستدامة بعيداً من أي معالجة مرتجلة للملف الذي يشكل خطرا مشتركا على لبنان وأوروبا ولا سيما قبرص.