مراقب الدولة الإسرائيلي يطالب نتانياهو ورئيس الأركان بالتعاون مع التحقيق في أحداث 7 تشرين اول

طالب مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان كل من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ورئيس الأركان هرتسي هليفي بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه بشأن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، على مواقع عسكرية وبلدات إسرائيلية في المنطقة المحيطة في قطاع غزة المحاصر.
وألمح المراقب، في رسالة بعث بها إلى نتانياهو وهليفي، أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى "الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق"، علما بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين وسياسيين وعسكريين كبار، بينهم نتانياهو وهليفي.
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