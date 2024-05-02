"3 اتهامات تصل عقوبتها للإعدام".. ماذا ينتظر المتهم بقتل الطفلة "جانيت" بعد هتك عرضها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نسبت النيابة العامة، إلى المتهم بقتل الطفلة السودانية "جنيت جمعة" ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

وقال المحامي بالنقض محمد سالم، إن الجرائم المنسوبة إلى المتهم بالقضية تصل عقوبتها في قانون العقوبات إلى الإعدام.

أضاف سالم لـ "الخليج 365"، أن المتهم سيُحاكم في 3 جرائم وهي الخطف والقتل العمد وهتك العرض، وهي الاتهامات التي تأكدت بتقرير الصفة التشريحية.

وتنص المادة 268 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

وأحالت النيابة العامة، إلى المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت جمعة" إلى محكمة الجنايات المختصة، في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

أسرة الضحية تكشف التفاصيل

من جانبها قالت والدة الضحية في بث مباشر لـ "الخليج 365"، إن طلفتها كانت تلهو رفقة شقيقتها قبل أن يقوم عامل بخطفها والاعتداء عليها، مضيفة أنها حاولت البحث عن الطفلة رفقة جيرانها بذات العقار والعقارات المجاورة لكن دون فائدة.

أضافت: بعد واقعة الخطف قمنا بإبلاغ مركز الشرطة التابعين له، وبعد عدة ساعات تم العثور على جثة الضحية بإحدى الحدائق الكائنة خلف العقار مسرح الجريمة.

طالبت والدة الضحية بالقصاص من العامل المتهم في قتل طفلتها والاعتداء عليها.