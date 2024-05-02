كولومبيا تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب تصرفاتها في قطاع غزة.

وأعلن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الأربعاء، أن بلاده ستقدم على قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، منتقدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة.

وطلب "بيترو" انضمام بلاده إلى دعوى جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وكرر الرئيس الكولومبي أمام حشود في العاصمة بوجوتا، تأكيده أن بلاده ستقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، بسبب حكومتها التي تميل للإبادة الجماعية.

وبهذه الخطوة، تنضم كولومبيا إلى بوليفيا في قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، حيث كانت الثانية أول دولة بادرت باتخاذ هذه الخطوة، التي قوبلت بانتقادات إسرائيلية حادة وقتها.

وفي مارس الماضي، علّقت كولومبيا شراء الأسلحة من إسرائيل، احتجاجا على الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة، الأمر الذي وصفته بوجوتا بـ"مجزرة المساعدات".