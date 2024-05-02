وزارة التربية حددت مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة الطلبات الحرّة فقط والثانوية

حدّدت وزارة التربية والتعليم العالي مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة (الطلبات الحرّة فقط) والثانوية. للاطلاع على مواعيد الامتحانات:

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