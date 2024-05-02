المتروبوليت منصور احتفل برتبة الخميس الكبير في كنيسة القديس ثيودورس في بينو

احيا راعي ابرشية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور رتبة الخميس الكبير في كنيسة القديس ثيودورس في بلدة بينو، عاونه فيها كاهن الرعية حنا الشاعر وشارك فيها حشد من ابناءالبلدة والجوار.
وبعد الانجيل المقدس طاف منصور بين المؤمنين حاملا الصليب على وقع جرس الحزن في رمزية المناسبة.
كذلك احيت الرتبة كنائس الابرشية كافة.
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