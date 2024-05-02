البيت الابيض: مستمرون في المحادثات في سبيل التوصل لصفقة وهناك مقترح أمام حماس وعليها أن تقبله

اعلن البيت الأبيض، اننا "مستمرون في المحادثات في سبيل التوصل لصفقة، وهناك مقترح على الطاولة أمام حماس وعليها أن تقبله". واشار الى ان "الرئيس الاميركي جو بايدن يرحب بجهود الكونغرس لإصدار تشريعات لمواجهة تصاعد معاداة السامية وسيدعمها".

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