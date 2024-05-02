بدء تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في بني سويف الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بدء تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء الثلاثاء المقبل، وذلك طبقًا قانون التصالح الجديد.

وأكد المحافظ على قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للإعلان عن بدء التقديم، و المستندات المطلوبة، والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

وشدد المحافظ على تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح، لتسريع معدلات الأداء،ومتابعة سير العمل، ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.