نادي الأسير الفلسطيني أعلن مقتل أسيرَين من غزة بالسجون الإسرائيلية أحدهما طبيب

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، في بلاغ، عن "استشهاد معتقلين اثنين من غزة أحدهما رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء الطبيب عدنان البرش".

في السياق، دانت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، "جريمة قتل رئيس قسم العظام بمجمع الشفاء الطبي عدنان البرش تحت التعذيب داخل سجون الاحتلال"، موضحة أنّ "جريمة قتل البرش في سجون الاحتلال رفعت حصيلة شهداء القطاع الصحي منذ 7 تشرين الأول إلى 492".