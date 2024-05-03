التجارة التركية: وقف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل حتى السماح بإدخال المساعدات لغزة

أكدت وزارة التجارة التركية، إيقاف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس.
ولفتت إلى أن "قرار وقف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل سيسري حتى يسمح بإدخال كل المساعدات إلى غزة".
في وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولَين تركيَين مطلعين، قولهم إنّ "تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس".
وبلغت قيمة التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في العام الماضي، 76% منها صادرات تركية، بحسب معهد الإحصاء التركي، وقيّدت تركيا الشهر الماضي الصادرات إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
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