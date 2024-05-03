رازي الحاج: نحن بحاجة لقانون لتنظيم ألعاب الميسر في ‎لبنان

ذكر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، "أننا بحاجة لقانون لتنظيم ألعاب الميسر في ‎لبنان". ولفت، في حديث لقناة "ام تي في" إلى أنه لدينا "قانون عقوبات واضح يجرّم ويضع ناس في السجن في ملف القمار غير الشرعي".

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