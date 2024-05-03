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انخفاص الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 3.09% في أسبوع

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سارة السيد 0 تبليغ

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاص الرقم القياسي العام لأسعار أسهم البورصة الأردنية بنسبة 3.09% في أسبوع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 3.09%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2365.4 نقطة.

 

 

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.5 ملايين دينار أردني مقارنة مع 6.8 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 19.5% , فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.0 مليون دينار أردني، مقارنة مع 34.2 مليون دينار للأسبوع السابق.

 

 

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 14.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 10061 صفقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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