تجرع برشلونة مرارة الهزيمة في إشبيلية جوهرة الأندلس التاريخية وأكثر المدن الإسبانية حيوية وجمالا..

■ هزيمة صاعقة كسرت غرور البارسا وأعادته إلي صواب وواقع كرة القدم.. لا كبير علي المستديرة.. من يجتهد يكسب وهذا ماكان عليه لاعبو مهد رقصة الفلامنكو..

■ لايزال الوقت مبكرا أمام إدارة برشلونة لإستعدال أوتار الفريق.. كاريزما المدرب وحدها ليست كافية ليكسب رفاق بيدري مزيدا من النقاط في سباق الصراع علي اللقب.. لايمكن للمدرب أن يتدخل في لحظة فارقة لتنفيذ ضربة الجزاء بطريقة أفضل من استهتار ليفاندوفسكي الذي بدا واضحا أن نجمه إلي أفول..

■ اليوم دفن فريق إشبيلية أحلام جمهور البارسا بموسم خيالي.. مالاتعرفه جماهير برشلونة أن إشبيلية الجميلة لها تاريخ حافل مع دفن الأساطير والمشاهير.. كريستوفر كولومبوس الرحالة العظيم بطول التاريخ تم دفنه في إشبيلية.. واليوم تم دفن معنوي لبرشلونة أسطورة لعب الكرة الجميلة عبر التاريخ..

■ ياسعاتو فتح العليم الهادي الشوبلي موعدنا يوم 26..

■ راس.. براس!!

الكاتب/ عبدالمجيد عبدالحميد