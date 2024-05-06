وسائل إعلام إسرائيلية: اطلاق نحو 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجولان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه "تم اطلاق نحو 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه المنطقة الجنوبية من الجولان". رشقة صاروخية كبيرة من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة في الجولان

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