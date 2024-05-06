حاكم بيلغورود: 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا بهجوم أوكراني على سيارات مدنيّة في المقاطعة

أعلنت السلطات الروسية، عن مقتل "6 أشخاص وأصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية على سيارات مدنية في مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا اليوم الاثنين".

وذكر رئيس إدارة المنطقة فلاديمير بيريفرزيف، أن "الحادث وقع في منطقة بوريسوفسكي بالمقاطعة، حيث هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية سيارتين تقلان عمال مزرعة تابعة لشركة "أغرو-بيلوغوريه"، مضيفا أنه "أصيب 33 شخصا وللأسف قتل ستة آخرون".

بدوره، أوضح حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، أن "حافلتي ركاب صغيرتين من نوع "غزال" كانتا تقلان موظفين في الشركة إلى مكان العمل، إضافة إلى سيارة ركاب أخرى، تعرضت أثناء سيرها في طريق لهجوم من طائرات مسيرة انتحارية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، مما أدى إلى وفاة ستة أشخاص على الفور متأثرين بجراحهم".

وأشار غلادكوف إلى أنه "حسب المعلومات الأولية، أصيب 35 شخصا، بينهم طفلان بجروح سطحية"، مضيفا أن "هناك رجلا في حالة خطيرة بعد إصابته بجرح نافذ في البطن، يخضع حاليا لعملية جراحية".