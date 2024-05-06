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مصابون جراء قصف إسرائيلي قرب معبر إيرز في غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أفاد مراسل بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراح قصف إسرائيلي استهدف مدنيين بالقرب من معبر إيرز شمال قطاع غزة.

كما أفاد المراسل بإصابة 5 فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطت جوا بشمال غربي غزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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