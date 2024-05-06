مناورات روسية تحاكي استخدام الأسلحة النووية

ردت روسيا على تصريحات غربية، بإعلانها أنها تعتزم إجراء مناورات تحاكي استخدام الأسلحة النووية في ساحة المعركة، وقالت وزارة الدفاع في بيان إن التدريبات تأتي ردًا على «التصريحات والتهديدات الاستفزازية لبعض المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بالاتحاد الروسي».

وجاء هذا الإعلان عشية تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفترة ولاية خامسة، وفي الأسبوع الذي تحتفل فيه موسكو يوم الخميس بيوم النصر.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا علنا ​​عن تدريبات تشمل أسلحة نووية تكتيكية، على الرغم من أن قواتها النووية الإستراتيجية تجري تدريبات بانتظام، تشمل الأسلحة النووية التكتيكية والقنابل الجوية والرؤوس الحربية للصواريخ قصيرة المدى وذخائر المدفعية، وهي مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة، وهي أقل قوة من الأسلحة الإستراتيجية – الرؤوس الحربية الضخمة التي تسلح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وتهدف إلى محو مدن بأكملها.

تحذير الحلفاء

وكان الإعلان الروسي بمثابة تحذير لحلفاء أوكرانيا الغربيين بشأن الانخراط بشكل أكبر في الحرب المستمرة منذ عامين، حيث اكتسبت قوات الكرملين اليد العليا وسط نقص القوة البشرية والأسلحة في أوكرانيا، وسبق أن أعرب بعض شركاء أوكرانيا الغربيين عن قلقهم من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا ويتحول إلى حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

وكرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن قوات كييف ستكون قادرة على استخدام الأسلحة البريطانية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا، وقد رفضت بعض دول الناتو الأخرى التي تزود كييف بالأسلحة هذا الاحتمال.

ووصف الكرملين تلك التصريحات بأنها خطيرة، وتؤدي إلى تفاقم التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، وقد وضعت الحرب بالفعل ضغوطًا كبيرة على العلاقات بين موسكو والغرب.

التدريبات النووية

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بيان ماكرون الأخير وتصريحات أخرى لمسؤولين بريطانيين وأمريكيين دفعت إلى إجراء التدريبات النووية.

وقال: «إنها جولة جديدة من التصعيد»، في إشارة إلى ما اعتبره الكرملين تصريحات استفزازية، «إنه أمر غير مسبوق ويتطلب اهتمامًا خاصًا وإجراءات خاصة».

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيري فرنسا وبريطانيا، وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن التدريبات النووية «تسهم في زيادة عدم الاستقرار».

وأوضح لوكالة الأنباء السويدية تي تي: «في الوضع الأمني ​​الحالي، يمكن اعتبار تصرفات روسيا غير مسؤولة ومتهورة بشكل خاص».

كارثة عالمية

وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه بوتين، بأسلوبه المتشدد عادة إن تعليقات ماكرون وكاميرون تخاطر بدفع العالم المسلح نوويًا نحو «كارثة عالمية».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا إلى إطلاق العنان لاستخدام الأسلحة النووية، في مارس 2023، بعد قرار المملكة المتحدة تزويد أوكرانيا بقذائف خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب، قال بوتين إنه يعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا.

وقالت الوزارة إن المناورات تهدف إلى «زيادة جاهزية القوات النووية غير الإستراتيجية لإنجاز المهام القتالية»، وستجرى بناء على أوامر بوتين، وأضافت أن المناورات ستشمل وحدات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية إلى جانب القوات الجوية والبحرية.

أسلحة روسيا النووية التكتيكية تشمل

- القنابل الجوية.

- الرؤوس الحربية للصواريخ قصيرة المدى.

- وذخائر المدفعية وهي مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة.