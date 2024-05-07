"من الجانب المصري".. فيديو يرصد أصوات الاشتباكات والقذائف العنيفة قرب معبر رفح



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365



نشرت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات ترصد الوضع من داخل معبر رفح من الجانب المصري لأصوات الاشتباكات والقذائف من الجانب الفلسطيني للمعبر.

وفيما سبق قالت مصادر فلسطينية إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، محيط الجانب الفلسطيني لمعبر رفح البري شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن هذا جاء بعد استهدف قصف مدفعي عنيف لمعبري رفح وكرم أبو سالم وحيي السلام والجنينة وسط غارات جوية عنيفة.

فيما ذكرت مصادر صحفية أن ثلاثة دبابات اسرائيلية اقتحمت محيط معبر رفح البري وأطلقت قذائف عدة على مباني ومرافق المعبر.

كما نفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة وتبادل لاطلاق النار بين الجيش الاسرائيلي ومع رجال المقاومة الفلسطينية.

ونقلت فضائية الأقصى التابعة لحماس عن مصادر لم تسمها أن الجانب المصري أبلغ هيئة المعابر الفلسطينية رسميا أن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم احتلال معبر رفح، وأن آليات العسكرية تجري عملية أمنية في محيطه بحثا عن مقدرات للمقاومة وستتراجع عن محيط المعبر صباح الثلاثاء.