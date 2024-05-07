نقابة مصممي الغرافيك: لضرورة توخي الحذر عند نشر أي محتوى يمس بالأخلاق العامة

رأت نقابة مصممي الغرافيك في بيان بعد اجتماعها الدوري انه "بعد الضجة التي اثيرت حول فضيحة عصابة التيك توك اللاأخلاقية الصادمة وما تبعها من ردود فعل مستنكرة ومنددة"، مشددة "لا سيما على منتسبيها او العاملين في مجال التواصل الاجتماعي، الابتعاد لا بل الامتناع عن نشر او تغطية كل ما يمس بالآداب العامة او اثارة النعرات الطائفية او المذهبية او خدش الحياء او التعرض للاديان، وذلك عملا بمبدأ الاخلاق المهنية التي لا تجيز نشر ولا تسويق مثل تلك الامور".

ونبهت النقابة المنتسبين اليها او العاملين في هذا المجال، إلى "ضرورة توخي الحذر عند نشر أي محتوى يمس بالأخلاق العامة، وان نكون مثال وقدوة للأخلاق الرفيعة، وإلا سوف تتخذ النقابة الاجراءات المسلكية اللازمة في حقه، فحرية الرأي مصانة بحسب الدستور لكن الاخلاق الحميدة كما الحرية يجب ان تحترم وتصان، كما تشجب النقابة الممارسات اللاأخلاقية التي صدرت عن بعض شذاذ الآفاق الذين يجب ان تنفذ بهم اشد العقوبات، كي يبقوا عبرة للذين يحاولون أخذ لبنان بعيدا من ثقافة الأخلاق التي تربى عليها اللبنانيون وناضلوا من أجلها طويلا، كما نجدد شكرنا للأجهزة العسكرية الساهرة على أمن لبنان واللبنانيين".