الرئيسان الصيني والفرنسي يدعوان لتحقيق تفاهم سياسي حول البرنامج النووي الإيراني

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة الحل السلمي للملف النووي الإيراني.

وجاء في بيان مشترك بعد زيارة شي جين بينغ إلى فرنسا، ان الجانبين اكدا أنهما سيبذلان جهودا لتعزيز تسوية سياسية وديبلوماسية لقضية الملف النووي الإيراني.

وأعرب الرئيس الصيني عن "استعداد بكين للعمل مع الاتحاد الاوروبي لدعم عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية بشأن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي في أقرب وقت ممكن".

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن "مؤتمر السلام الدولي يهدف إلى وضع جدول زمني وخريطة طريق لحل الدولتين".

ووصل شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان إلى باريس الأحد الماضي في زيارة دولة، وهذه هي رحلته الأولى إلى فرنسا منذ خمس سنوات.