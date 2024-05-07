نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة: الفريز اللبناني مطابق للمواصفات والجراد غير وارد وصوله حاليًا للبنان

أعربت نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في ​لبنان​، عن أسفها "لما يتمّ تناقله من أخبار حول الفريز اللّبناني وبعض الحشرات الموسميّة بشكلٍ مغلوطٍ أو مُضخّمٍ أو غير صحيح، عبر وسائل الإعلام ووسائل التّواصل الاجتماعي".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "التّقرير الصّادر عن "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية- LARI" عن موضوع الفريز، لا يشمل كلّ الفريز في لبنان، إنّما الّذي يُباع دكمة وعلى العربات والبسطات على جوانب الطّرقات. أمّا الفريز المنتَج لبنانيًّا فهو مطابق للمواصفات".

وأكّدت النّقابة أنّ "الحديث عن ​الجراد​، حاليًّا غير وارد وصوله إلى لبنان، لأنّ الرّياح شماليّة غربيّة باردة معاكسة للرّياح الجنوبيّة الّتي تجلب الجراد. كما يتمّ الحديث عن الخنفساء وأنّها تشير إلى حدوث زلازل، وهذا أمر غير صحيح بتاتًا، كما أنّ الحديث عن اصطفاف الكواكب والتّسبّب بزلازل، غير صحيح أيضًا".

وأوضحت أنّ "بالنّسبة لحشرة السونة، فإنّ ​وزارة الزراعة​ بمهامها كاملة بهذا الخصوص وهي العين السّاهرة. لذا يتوجّب عدم تصديق أي أخبار ترد عبر وسائل التّواصل، لأنّها أصبحت مسيئة للمواطن".