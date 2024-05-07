بوريل: لا مكان آمنا في قطاع غزة ونحن على مشارف أزمة إنسانية كبرى

اشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى ان "إسرائيل تواصل الحرب رغم دعوتنا مع واشنطن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لعدم اجتياح رفح". واكد ان "لا مكان آمنا في قطاع غزة ونحن على مشارف أزمة إنسانية كبرى".

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