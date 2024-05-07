بسبب القصف الإسرائيلي على رفح.. هيئة المعابر الفلسطينية: توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة، أن المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية أصبحت مسرح عمليات عسكرية منذ أمس الاثنين، مضيفة أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة لم يتوقف.

وقالت هيئة المعابر الفلسطينية إن معبريّ رفح البري وكرم أبو سالم يقعان ضمن إطار المنطقة الشرقية لرفح وخرجا عن الخدمة منذ عصر أمس، ولا يوجد طواقم عمل بها نظرًا للمستهدفات المباشرة لكل المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات جوية على محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع العملية الاجتياح البري.

وكشفت قناة "سكاي نيوز عربية" أنه تم إخلاء معبر رفح بالكامل من الجانب الفلسطيني، بالتزامن مع وجود اشتباكات قرب بوابة المعبر بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي.