وزير البيئة عرض مع مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي الواقع البيئي في لبنان وحاجات المناطق الجنوبية

التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، المديرة العامة لشؤون العمليات في البنك الدولي آنا بيردي ونائب الرئيس الجديد للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك اوسمان ديون، وناقش معهما سبل التعاون في تحسين الواقع البيئي في لبنان وتفعيل مشاريع عديدة تقارب وقف التدهور البيئي والبناء على نتائج وتوجهات تقرير المناخ والتنمية.

وأوضح وزير البيئة أنه "عرض في الاجتماع الواقع في جنوب لبنان والنتائج الكارثية للاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب"، لافتا الى انه "بحثنا في طرق دعم لبنان لتحديد الحاجات في المناطق الجنوبية التي تعرضت وتتعرض للاعتداءات، وكيفية المساعدة في برامج إعادة الاعمار والنهوض في هذه المناطق".

وكانت المديرة المسؤولة عن العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، وصلت إلى لبنان في زيارة تستغرق يومين، تبحث خلالها آخر التطورات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مؤكدة "دعم البنك الدولي للبنان خلال الظروف الصعبة التي يمر بها". ويرافقها في هذه الزيارة أوسمان ديون، نائب الرئيس الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.