مسؤول أممي: السلطات الإسرائيلية منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح

اعلن ناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه ان "السلطات الإسرائيلية منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى معبر رفح في قطاع غزة". وكشف لايركه في مؤتمر صحافي انه "لسنا موجودين حاليا عند معبر رفح لأن مكتب كوغات (مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية) رفض السماح لنا بالوصول إلى هذه المنطقة" وهي نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية.

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