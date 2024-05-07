توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد الفني الانطوني ومؤسسة "Maison dauvet" الفرنسية

وقّع المعهد الفني الانطوني بروتوكول تعاون مع مؤسسة "Maison dauvet" الفرنسية في احتفال اقيم في حرم المعهد في الدكوانة، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيّات الفنية والثقافية والدولية.

وجرى التوقيع بين رئيس المعهد الاب بطرس عازار النائب العام الانطوني و مندوب عن المؤسسة الفرنسية في لبنان جان بول يمين بحضور الهيئة الادارية والتعليمية في المعهد.

وأكّد مدير المعهد الأب شربل بو عبود، على "اهمية هذا التعاون كشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة الفن والابداع ، وتعميم ثقافة العطاء والوعي من خلال الفنون التي يقدمها المعهد لتخفيف الضغوطات النفسية والسعي الى بناء الإنسان".

بدوره، شدد الاب عازار على "اهمية التعاون بين المعهد ومؤسسة Maison Dauvet الفرنسية وقال نحن بأمس الحاجة إلى مبادرات ثقافية وفنية تنعش الوضع الصعب الذي نعيشها وكم نحن بحاجة إلى الفنون التي تعكس صورة الإنسان وجمال الخالق".