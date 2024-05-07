فسحة شم النسيم.. غرق شابين وإصابة صديقيهما أثناء السباحة في ترعة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شابان مصرعهما غرقا اليوم الإثنين، بعدما جرفهما التيار أثناء الاستحمام بترعة النوبارية، في محافظة البحيرة احتفالًا بعيد شم النسيم.

كان الشابان بصحبة صديقين لهما يقضون يوم شم النسيم، عندما قرروا السباحة بترعة النوبارية، في منطقة مرورها بقرية عبد المجيد صالح بمركز الدلنجات.

و نتيجة الرياح جرفهم التيار الأمر الذي أسفر عن غرق " ع ن" ، "م ح" مقيمين بعزبة حمودة، بمركز شرطة الدلنجات، فيما جرى إنقاذ الشابين الآخرين.

أودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.