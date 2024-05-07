أبو عبيدة: وفاة الأسيرة الاسرائيلية جودي فانشتاين متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف قبل شهر

اعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن وفاة الأسيرة الاسرائيلية جودي فانشتاين متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف قبل شهر، ولفت الى ان الأسيرة قتلت لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة بسبب تدمير اسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة.

واردف أبو عبيدة في تصريح له، بان تدمير الجيش الاسرائيلي للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب في معاناة ومقتل أسرى اسرائيل، وهذا ما يعانيه شعبنا.