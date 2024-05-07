عشرات من مجموعة "الحرم الجامعي فلسطين" يحتلون القاعة الكبرى بجامعة لايبتسيج الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لايبتسيج (ألمانيا) - (د ب أ)

احتل العديد من الأشخاص القاعة الكبرى في جامعة لايبتسيج شرقي ألمانيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال عن هذا الموضوع، قالت الشرطة إن قوات الطوارئ في طريقها إلى الجامعة للاطلاع على طبيعة الوضع.

وقدرت الجامعة عدد الأشخاص الذين احتلوا القاعة بما يتراوح بين 50 و60 شخصا.

وحسب تصريحات مؤتمر اتحاد طلاب ولاية سكسونيا (تقع بها مدينة لايبتسيج)، ينتمي هؤلاء الأشخاص إلى مجموعة تسمى "الحرم الجامعي لفلسطين"، وأضاف المؤتمر أنه يُعْتَقَد أن هؤلاء الأشخاص نصبوا خياما في الباحة الداخلية للحرم الرئيسي في الجامعة مشيرا إلى وجود مجموعات أخرى مشاركة في هذه الفعالية، ولم تتضح بعد تفاصيل أكثر دقة حول هذه الواقعة.

وطالب المؤتمر إدارة الجامعة بالإخلاء الفوري للقاعة والمخيم الاحتجاجي، وقال المتحدث باسم المؤتمر باول شتاينبريشر: "على مجلس إدارة جامعة لايبتسيج إنهاء الاحتلال والمخيم الاحتجاجي" زاعما أن المجموعات التي تحتل الحرم الجامعي كانت لفتت الأنظار في الفترة الماضية عبر تصريحات شديدة المعاداة للسامية.

وادّعى شتاينبريشر أن سلامة الطلبة وموظفي الجامعة من اليهود معرضة للخطر الشديد في الوقت الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ناشطين مؤيدين للفلسطينيين كانوا أقاموا مخيما احتجاجيا في جامعة برلين الحرة في وقت سابق من اليوم، لكن الشرطة قامت بعد ذلك بوقت وجيز بإخلاء المخيم من هؤلاء الناشطين الذين قارب عددهم 100 شخص.