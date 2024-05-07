اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى إن العملية العسكرية بمدينة رفح في جنوب قطاع غزة ستستمر لحين القضاء على قوات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المنطقة، أو أن تسلم الحركة أحد الاسرى الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم.
ولفت غالانت في بيان، الى انه "ستستمر هذه العملية حتى نقضي على حماس في منطقة رفح وفي قطاع غزة بأكمله أو حتى عودة أول اسير".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: عملية رفح ستستمر لحين القضاء على حماس أو عودة أول الاسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.